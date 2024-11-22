Eine Überwachungskamera-Aufnahme: Das letzte Lebenszeichen von Bianca S.Jetzt kostenlos streamen
Das letzte Lebenszeichen
Folge 1: Eine Überwachungskamera-Aufnahme: Das letzte Lebenszeichen von Bianca S.
31 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
Nach ihrem letzten Lebenszeichen, einer Überwachungskamera-Aufnahme auf einem Bahnsteig, verliert sich die Spur der jungen Mutter Bianca S. Später wird ihre Leiche in einem ehemaligen SS-Bunker gefunden. Was ist geschehen? Wieso lässt die 26-jährige Bianca ihr Kind allein? Wer ist der Mörder? Und was genau geschah nach dieser letzten Aufnahme?
