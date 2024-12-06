Ein wirres Telefonat 90 Minuten vor Saskias Tod - Was geschah danach?Jetzt kostenlos streamen
Das letzte Lebenszeichen
Folge 8: Ein wirres Telefonat 90 Minuten vor Saskias Tod - Was geschah danach?
30 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Saskia S. telefoniert am 11. August 2013 mit ihrem Cousin. 90 Minuten später ist sie tot. Ihr Partner Winfried soll sie umgebracht haben - was sind die Hintergründe dieser schlimmen Tat?
