Das letzte Lebenszeichen
Folge 4: Der Fall Sophia - Per Anhalter in den tragischen Tod
31 Min.Folge vom 29.11.2024
Sophia steigt auf ihrer Heimfahrt nach Hersbruck von Leipzig zu einem Trucker ein. Per Anhalter möchte sie an ihr Ziel fahren, doch kommt dort nicht an. Die Fahrt lässt sich mithilfe der GPS Daten minutiös rekonstruieren.
