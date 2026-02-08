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Das Unerklärliche mit William Shatner

Auf der Suche nach der Bundeslade

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 10vom 08.02.2026
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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 10: Auf der Suche nach der Bundeslade

41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Glaubt man der Bibel, so liegen in der Bundeslade die zwei Steintafeln mit den Zehn Geboten. Gott soll Moses mit der Fertigung der Tafeln beauftragt haben. Wie kann so ein wertvoller Schatz einfach verschwinden, und gibt es Hinweise auf seinen möglichen Standort?

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