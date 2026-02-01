Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 16: Fehlendes Puzzleteil
41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
William Shatner geht heute einer der wichtigsten Fragen der Menschheit auf den Grund: Woher kommen wir? Während viele an die göttliche Schöpfung glauben, gibt uns die Wissenschaft andere Optionen. Gibt es womöglich noch heute, in den abgelegensten Regionen der Welt, menschenähnliche Geschöpfe, die unsere Herkunft erklären könnten?
