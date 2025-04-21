Der Alte
Folge 12: Hass
Dr. Ludger Brinkmar lebt in dem von seiner Familie geerbten Anwesen mit Ehefrau Marianne und Butler Georg. Hinter der Fassade großbürgerlicher Kultur gibt es jedoch Probleme: Dr. Brinkmar pflegt enge Bande zu seiner 30 Jahre jüngeren Sekretärin, und seine Frau hat ebenfalls einen Geliebten. Als dieser bei einem Unfall ums Leben kommt, wird Marianne nur noch von einem Gefühl beseelt: vom Hass auf ihren Mann. Sie lässt ihn von Detektiven beobachten, besticht Leute im Betrieb, die nach schwarzen Flecken in seinen Büchern forschen sollen, um ihren Mann zu vernichten. Sie will sich nur scheiden lassen, wenn sie alles erbt. Ein Vermögen von 25 Millionen, wie Kommissar Köster vorsichtig schätzt, der von Frau Brinkmar darüber informiert worden ist, dass ihr Mann gegen sie Mordpläne schmiedet.
