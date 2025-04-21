Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Tod am Sonntag

KultKrimiStaffel 3Folge 18
Tod am Sonntag

Folge 18: Tod am Sonntag

60 Min.Ab 12

Am frühen Sonntagmorgen findet Gerda Brand, die Haushaltshilfe von Karl und Trude Schostak, die beiden alten Leute mit einem Beil erschlagen in deren Wohnung. Die Nachbarn werden zur Mithilfe bei der Aufklärung des Verbrechens aufgerufen. Einen ersten Anhaltspunkt findet Kommissar Köster in den Aussagen des Ehepaars Schubert. Sie geben an, bei den Schostaks einen Mann mit einer Schlägermütze gesehen zu haben, der einen schweren Metallkoffer bei sich trug.

