Der Alte
Folge 3: Bis dass der Tod uns scheidet
Einige Tage lang haben Holger Wendorff und seine Freundin Barbara in einem abgelegenen Hotel unbeschwerte Tage verbracht. Dann kommt es zwischen ihnen zu einer Auseinandersetzung. Barbara packt ihre Sachen und will abreisen, doch Holger erwischt sie im letzten Moment an der Bushaltestelle, zerrt sie in seinen Wagen und fährt mit ihr davon. Von diesem Zeitpunkt an gilt Barbara als vermisst. Alle Indizien weisen darauf hin, dass sie ermordet wurde. In einem unwegsamen Moorgebiet findet die Polizei einige Sachen, die Barbara gehören – und schließlich auch Holgers Wagen. Obgleich der Sachverhalt auf den ersten Blick eindeutig ist, bezweifelt Hauptkommissar Erwin Köster, dass Holger seine Freundin umgebracht hat.
