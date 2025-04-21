Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Bis dass der Tod uns scheidet

KultKrimiStaffel 3Folge 3vom 21.04.2025
Bis dass der Tod uns scheidet

Bis dass der Tod uns scheidetJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 3: Bis dass der Tod uns scheidet

60 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Einige Tage lang haben Holger Wendorff und seine Freundin Barbara in einem abgelegenen Hotel unbeschwerte Tage verbracht. Dann kommt es zwischen ihnen zu einer Auseinandersetzung. Barbara packt ihre Sachen und will abreisen, doch Holger erwischt sie im letzten Moment an der Bushaltestelle, zerrt sie in seinen Wagen und fährt mit ihr davon. Von diesem Zeitpunkt an gilt Barbara als vermisst. Alle Indizien weisen darauf hin, dass sie ermordet wurde. In einem unwegsamen Moorgebiet findet die Polizei einige Sachen, die Barbara gehören – und schließlich auch Holgers Wagen. Obgleich der Sachverhalt auf den ersten Blick eindeutig ist, bezweifelt Hauptkommissar Erwin Köster, dass Holger seine Freundin umgebracht hat.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen