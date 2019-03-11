Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Bulle und das Biest

Das Duell

SAT.1Staffel 1Folge 10vom 11.03.2019
Das Duell

Der Bulle und das Biest

Folge 10: Das Duell

47 Min.Folge vom 11.03.2019Ab 12

Glück im Unglück? Nachdem seine Kollegin Caro Belzig bei einem Einsatz angeschossen wurde, ist Kommissar Elias Decker auf sich selber gestellt. Als er nach einer langen Nacht im Krankenhaus zurück in seine Wohnung und vor allem zu Rocky möchte, trifft ihn der Schlag: es brennt und Rocky ist weg! Zusammen mit seiner Vermieterin Dr. Sarah Werneburg sucht er nun ausgerechnet bei seiner Mutter Angela Decker ein Dach über dem Kopf.

