SAT.1Staffel 1Folge 7
Folge 7: Tanz mit dem Teufel

46 Min.Ab 12

Hochmut kommt vor dem Fall! Die mysteriösen Todesumstände des bekannten DJ Empire beschäftigen Kommissar Elias Decker, Kommissarin Caro Belzig und Rocky. Decker selbst hat die Leiche des DJs gefunden, als er einen im Mordfall seiner Schwestern verdächtigen Tschechen verfolgen wollte. Außerdem entdeckt Nachbarin Sarah, dass sie nicht die einzige Frau im Leben von Elias ist ...

