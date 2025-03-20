Der Bulle und das Biest
Folge 8: Falsche Freunde
46 Min.Ab 12
Den Falschen erwischt? In einer Kletterhalle wird einer der Besitzer und Kletterlehrer auf brutale Weise ermordet. Die Ermittlungen von Kommissar Elias Decker, Kommissarin Caro Belzig und Rocky bringen die Freundschaft der drei Besitzer heftig ins Wanken. Außerdem versucht Elias, der es sich mit seiner Nachbarin Sarah verspielt hat, weiterhin mehr über die Vergangenheit seiner toten Schwester herauszufinden und das führt ihn, Caro und Rocky ins Berliner Nachtleben ...
