Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Kommissar

Der Geigenspieler

KultKrimiStaffel 5Folge 12
Der Geigenspieler

Der GeigenspielerJetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 12: Der Geigenspieler

64 Min.Ab 12

Kommissar Keller bewegt sich mit seinen Mitarbeitern in einem gesellschaftlichen Kreis, der normalerweise nichts mit den Schattenseiten des Lebens zu tun hat. Es geht um einen Mord, der diesmal beinahe perfekt zu nennen ist und den Täter nicht preisgibt, weil kein Zeuge vorhanden ist. Trotz einer äußerst schwierigen Spurensuche gelingt es Keller dank seiner ihn auszeichnenden logischen Kombinationsgabe, den Mörder soweit zu bringen, dass er dem Geständnis seiner Tat nicht mehr ausweichen kann.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Der Kommissar
KultKrimi
Der Kommissar

Der Kommissar

Alle 8 Staffeln und Folgen