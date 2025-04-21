Der Kommissar
Folge 2: Fluchtwege
60 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen, das aus zerrütteten Familienverhältnissen stammt, flüchtet aus einem Erziehungsheim. Zunächst sieht der Fall so aus, als wäre er nur eine Routinesache für die Landpolizei. Durch eine Mordaffäre jedoch muss Kommissar Keller sich einschalten. Bei seinen Nachforschungen trifft er auch auf einen Industriellen, der in der Indizienkette eine wichtige Rolle zu spielen scheint. Menschliche Konflikte erschweren dem Kommissar und seinen Mitarbeitern die Suche nach dem Mörder erheblich.
