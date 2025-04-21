Der Kommissar
Folge 6: Rudek
59 Min.Ab 12
Herr Rudek ist ein gutsituierter Geschäftsmann in fortgeschrittenem Alter. So ist es nicht unbedingt verwunderlich, dass er sich zu einem Abstecher in eine fremde Wohnung mit garantiert intimen Vergnügungsmöglichkeiten überreden lässt. Dabei muss er jedoch eine Entdeckung machen, die eine Katastrophe für ihn und sein Privatleben bedeutet. Herr Rudek hofft, einen Skandal vermeiden zu können, bis er durch die Kripo erfährt, dass in dem bewussten Etablissement ein Mord geschehen ist, und er zum Kreis der Verdächtigen gehört.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick