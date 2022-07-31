Quarter Horses außer Rand und Band Jetzt kostenlos streamen
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Folge 2: Quarter Horses außer Rand und Band
46 Min.Folge vom 31.07.2022Ab 6
Michaelas Quarter Horse-Mix greift sie regelmäßig an und bedroht sie. Auch Carolins Quarter Horse macht Probleme, denn er bockt bei jedem Ausritt und wird damit zur Gefahr im Straßenverkehr. Für die beiden Halterinnen ist Pferdetrainer Raphael Dysli die letzte Hoffnung. Kann er mit seinen Trainingseinheiten die Pferde unter Kontrolle bringen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick