Schreckhafter Riese und buckelnde Haflinger StuteJetzt kostenlos streamen
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Folge 5: Schreckhafter Riese und buckelnde Haflinger Stute
46 Min.Folge vom 21.08.2022Ab 6
Der Pferdetrainer setzt sein Training mit der 13-jährigen Stute Nele fort. Schritt für Schritt gewöhnt sie sich an den Reiter und daran, ihr aggressives Verhalten einzustellen. Diesmal hat Raphael Dysli etwas Besonderes vor: Nele soll ohne Sattel und Trense geritten werden. Mutiert die Stute innerhalb von drei Monaten vom Problempferd zum Traumpferd?
