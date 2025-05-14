Hausmannskost wie bei Oma - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
Folge 4: Hausmannskost wie bei Oma - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
99 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12
Hühnerfrikassee, Eintöpfe, Kartoffelklöße und Gulasch- klassische Gerichte, die nach Kindheitserinnerungen schmecken. Doch können die Fertigvarianten aus dem Supermarkt mit Omas Rezepten mithalten? Stefano Zarrella und Dr. Stephan Lück testen die beliebtesten Hausmannskost-Klassiker auf Qualität und Geschmack.
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