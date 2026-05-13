Imbiss-Klassiker - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
Folge 8: Imbiss-Klassiker - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
119 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Pommes, Currywurst, Döner, Cordon bleu und Mini-Pizzen – beliebte Imbiss-Klassiker, die als Fertigprodukt auch einfach zu Hause zubereitet werden können. Stefano Zarrella schaut sich die beliebten Gerichte mal genauer an.
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