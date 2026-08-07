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Der Sophie Passmann Podcast

It Girl Gipfeltreffen mit Stefanie Giesinger

Studio BummensStaffel 2026Folge 70vom 07.08.2026
It Girl Gipfeltreffen mit Stefanie Giesinger

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Der Sophie Passmann Podcast

Folge 70: It Girl Gipfeltreffen mit Stefanie Giesinger

79 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Das Warten hat ein Ende und es hat sich gelohnt! Zum Auftakt des DSPP-Sommerspecials hat Sophie international It-Girl, Model und Matcha-Snob Stefanie Giesinger ins Studio geholt. Was eigentlich als seichte Sommerfolge gedacht war, wurde jedoch gefährlich schnell zur deutschen Version von Call Her Daddy. Aber für alle Details müsst ihr wohl selber reinhören!

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