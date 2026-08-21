Besoffen in Restaurants klauen mit Simon DömerJetzt kostenlos streamen
Der Sophie Passmann Podcast
Folge 72: Besoffen in Restaurants klauen mit Simon Dömer
80 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12
Hello and welcome to Yap-City! Viele von euch haben lange von diesem Moment geträumt und weil wir bei DSPP gerne Träume Wirklichkeit werden lassen, ist heute niemand Geringeres als Simon Dömer zu Gast! Und es gab SO viel zu besprechen: Marihuana-Trips, die sich wie Ecstasy-Trips angefühlt haben, Verhaltenskodex in Sexshops, der perfekte Urlaubstag, schlimme Arbeitgeber und so viel mehr. Da ist tatsächlich für jeden was dabei!
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