Das erste Treffen der neuen Welpenklasse

sixxStaffel 7Folge 1vom 19.03.2023
46 Min.Folge vom 19.03.2023Ab 6

André Vogt freut sich zu Schulbeginn auf seine neuen Schützlinge, mit denen er auch diesmal atemberaubende Abenteuer erleben wird. Schäferhündin Giolina kann es kaum erwarten, das Training zu starten. Der energiegeladene Welpe muss vor allem lernen, sein Temperament zu zügeln. Der zwölf Wochen alte Golden Retriever Bruno lässt es dagegen etwas ruhiger angehen. Auch ihm möchte André das große Hunde-Einmaleins beibringen.

sixx
