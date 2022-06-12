Verkehrssicherheitstraining für die WelpenklasseJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 7: Verkehrssicherheitstraining für die Welpenklasse
46 Min.Folge vom 12.06.2022Ab 6
André Vogt erteilt seinen Schülern eine Lektion, wie sie sich sicher im Straßenverkehr verhalten. Dabei hat sich der Trainer auch eine Übung für Herrchen und Frauchen überlegt. Außerdem macht sich André auf den Weg zu Energiebündel Giolina, die lernen muss, Gästen gegenüber ihr Temperament zu zügeln. In der Zwischenzeit testen die übrigen Vierbeiner einen Futterautomaten.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick