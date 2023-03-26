Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Mit dem Floß über die Ruhr

sixxStaffel 7Folge 3vom 26.03.2023
Mit dem Floß über die Ruhr

Folge 3: Mit dem Floß über die Ruhr

46 Min.Folge vom 26.03.2023Ab 6

Für André Vogt und seine Schützlinge geht es auf einen entspannten Ausflug ins Grüne. Dabei trainieren die Vierbeiner, wie man sich zu Wasser und zu Land angemessen verhält. Außerdem testet André einige interessante Gadgets, mit denen die Fellnasen spielend neue Fertigkeiten entdecken und erlernen können.

