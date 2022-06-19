Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der letzte Schultag für die Welpenklasse

sixxStaffel 7Folge 8vom 19.06.2022
Der letzte Schultag für die Welpenklasse

Der letzte Schultag für die Welpenklasse Jetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 8: Der letzte Schultag für die Welpenklasse

46 Min.Folge vom 19.06.2022Ab 6

Das Training mit André Vogt neigt sich dem Ende zu. Doch zum Schluss erwartet die Schüler noch eine ganz besondere Sportstunde. Außerdem müssen die Welpen bei der großen Abschlussprüfung zeigen, was in ihnen steckt. Wer kann alle sechs Aufgaben mit Bravour meistern?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
sixx
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Alle 10 Staffeln und Folgen