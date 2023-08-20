Mutprobe für die WelpenklasseJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 5: Mutprobe für die Welpenklasse
46 Min.Folge vom 20.08.2023Ab 6
Lagotto Bernie bekommt heute von André Vogt eine Einzelstunde. Der Kleine hat immer noch Schwierigkeiten, ruhig an der Leine zu laufen. Zudem steht eine Mutprobe auf dem Plan: Die Welpen üben das Balancieren in der Spielscheune. Dabei unterstützt ausgerechnet der Zwergrauhaardackel Fiete den 25 Kilo schweren Berner Sennenhund Henry. Werden die kommenden Hindernisse von allen Schülern bewältigt?
