Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

sixxStaffel 9Folge 8vom 10.09.2023
46 Min.Folge vom 10.09.2023Ab 6

Acht aufregende Wochen liegen nun hinter Henry, Mayla, Fiete, Bernie, Solly und Aiko. Die Abschlussprüfung steht auf dem Plan, bei der die Welpen zeigen müssen, was sie gelernt haben. Die Kleinen sollen ohne Leine laufen können und sich in jeder Situation an ihren Herrchen und Frauchen orientieren. Hundetrainer André Vogt und seine Assistentin Eva Birkenholz sind gespannt, wie jeder Einzelne die Aufgaben meistern wird.

sixx
