Abschlussprüfung für die Welpen!Jetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 8: Abschlussprüfung für die Welpen!
46 Min.Folge vom 10.09.2023Ab 6
Acht aufregende Wochen liegen nun hinter Henry, Mayla, Fiete, Bernie, Solly und Aiko. Die Abschlussprüfung steht auf dem Plan, bei der die Welpen zeigen müssen, was sie gelernt haben. Die Kleinen sollen ohne Leine laufen können und sich in jeder Situation an ihren Herrchen und Frauchen orientieren. Hundetrainer André Vogt und seine Assistentin Eva Birkenholz sind gespannt, wie jeder Einzelne die Aufgaben meistern wird.
