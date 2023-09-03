Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 9Folge 7vom 03.09.2023
46 Min.Folge vom 03.09.2023Ab 6

Berner Sennenhund Henry hat ein besonderes Hobby: Er klaut gerne die Schuhe seiner Besitzer und will diese nicht mehr hergeben. André Vogt und Eva Birkenholz kümmern sich um dieses Problem. Zudem steht ein Unterwasser-Shooting auf dem Plan. Die Welpen dürfen gemeinsam mit ihren Eltern für die Kamera posieren. Doch die Aktion erfordert viel Überwindung und Mut, da die Kleinen noch nicht schwimmen können. Werden die Schüler die Aufgabe erfolgreich meistern?

