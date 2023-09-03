Abgetaucht: Unterwasser-Shooting für die WelpenJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 7: Abgetaucht: Unterwasser-Shooting für die Welpen
46 Min.Folge vom 03.09.2023Ab 6
Berner Sennenhund Henry hat ein besonderes Hobby: Er klaut gerne die Schuhe seiner Besitzer und will diese nicht mehr hergeben. André Vogt und Eva Birkenholz kümmern sich um dieses Problem. Zudem steht ein Unterwasser-Shooting auf dem Plan. Die Welpen dürfen gemeinsam mit ihren Eltern für die Kamera posieren. Doch die Aktion erfordert viel Überwindung und Mut, da die Kleinen noch nicht schwimmen können. Werden die Schüler die Aufgabe erfolgreich meistern?
