Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 4: Hoch hinaus: Die Welpen gehen auf Wandertour
46 Min. Folge vom 13.08.2023
Die Welpen müssen lernen, sich an ihren Herrchen und Frauchen zu orientieren. Genau das ist das Thema in der heutigen Stunde in der Spielscheune. Zudem ist ein großer Klassenausflug angesagt: Die sechs tapsigen Schüler wandern gemeinsam mit ihren Eltern auf eine Höhe von zehn Metern. Lagotto Bernie hat Höhenangst und braucht viel Unterstützung. Wie werden die Welpen die Herausforderung meistern?
