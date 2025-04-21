Derrick
Folge 5: Die Frau des Mörders
59 Min.Ab 12
Der Mordfall Rubich war längst abgeschlossen, Alexander Sierich als Täter verurteilt. Da schlägt ein überraschendes Geständnis bei Derrick und Klein wie eine Bombe ein: Auf einmal will der todkranke Kellner Abel den Barbesitzer Rubich erschossen haben. Prompt fördert eine Hausdurchsuchung die Mordwaffe samt Beute zutage. Als Abel stirbt, kommt Sierich frei. Doch Derrick traut dem Frieden nicht.
