Folge 3: Katze ohne Ohren
59 Min.Folge vom 05.01.1995Ab 12
Von Hausbewohnern werden der Tote und dessen Freundin als nette junge Leute beschrieben. Immer höflich und zuvorkommend. Der von drei Kugeln tödlich getroffene Manfred Mauser wurde in der Tiefgarage in der Nähe seines Wagens gefunden. Dieser ist verschlossen, und Mauser hat keinen Autoschlüssel bei sich. Demnach, so folgern Derrick und Klein, wollte er weder wegfahren, noch etwas aus seinem Auto holen. Offensichtlich hat jemand den jungen Mann, der sich als selbständiger Kaufmann ausgegeben hat, ganz bewußt aus der Wohnung gerufen, um ihn zu erschießen.
