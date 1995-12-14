Derrick
Folge 14: Mitternachtssolo
58 Min.Folge vom 14.12.1995Ab 12
Hat Nachtclubbesitzer Arhur Bolz seinen Mörder gekannt? Das Verbrechen an Bolz wurde erst am anderen Morgen entdeckt. Ein verwüstetes Büro und der ausgeräumte Safe lassen Oberinspektor Derrick sofort an Raubmord denken. Was auch der Geschäftsführer, Benjamin Prasko, vermutet. Durch ihn erfahren Derrick und Klein, daß es zur Gewohnheit von Bolz gehörte, jeden Abend aber zu sehr unterschiedlichen Zeiten, in den Club zu kommen, um die Tageseinnahmen abzuholen. Der Mord muß sehr spät verübt worden sein, denn Wachmann Thomas Randel war bereits seine letzte Kontrollrunde gegangen.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick