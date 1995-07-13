Derrick
Folge 9: Derricks toter Freund
Folge 9 vom 13.07.1995
Arno Beckmann findet durch drei Schüsse durch die Wohnungstür den Tod. Von Beckmanns ehemaligem Zellengenossen Leo Körner, einem Heiratsschwindler, erfährt Oberinspektor Derrick, daß Körner Beckmann ermunterte, sich Körners lockere Lebensart zu eigen zu machen und daß die Kontaktanzeigen Beckmanns eine große Resonanz fanden. Während der Tatortbesichtigung meldet sich Marta Hauser bei dem Oberinspektor. Die Schilderung ihrer Beziehung zu Beckmann läßt Derrick allmählich daran zweifeln, daß hier ein Mann den Tod gefunden hat, der nichts weiter als ein gerissener Heiratsschwindler gewesen sein soll.
