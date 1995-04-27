Teestunde mit einer Mörderin?Jetzt kostenlos streamen
Derrick
Folge 6: Teestunde mit einer Mörderin?
58 Min.Folge vom 27.04.1995Ab 12
Sollte am Ende Roland Ortner recht behalten ? "Sie haben", hat er zu Oberinspektor Derrick gesagt, "mit einer Mörderin Tee getrunken". Die von Ortner Angeschuldigte ist dessen Ehefrau Agnes. Um fünfzehn Jahre älter als er, aber reich. Zudem körperlich so stark behindert, daß sie auf eine ständige Pflegerin angewiesen ist. Diese aber ist seit heut tot. Isabell Bruhns, die junge attraktive Frau, wurde in ihrer Wohnung erschossen. Roland Ortner, der sich mit ihr telefonisch verabredet hatte, stand eine halbe Stunde später fassungslos vor ihrer Leiche.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick