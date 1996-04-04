Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Frühstückt Babette mit einem Mörder?

KultKrimiStaffel 18Folge 3vom 04.04.1996
Frühstückt Babette mit einem Mörder?

Frühstückt Babette mit einem Mörder?Jetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 3: Frühstückt Babette mit einem Mörder?

59 Min.Folge vom 04.04.1996Ab 12

Markus Köhler wird auf dem Steg vor seinem Bootshaus erschossen, Kirsten Kamrau, seiner Geliebten, ist klar, daß es sich bei dem Mörder nur um ihren Ehemann handeln kann. Doch es fehlt Oberinspektor Derrick an Beweisen, Walter Kamrau der Täterschaft zu überführen. Kirsten Kamrau ist inzwischen aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen, denn sie hat Angst. Für Derrick gibt es Gründe, Walter Kamrau nicht aus den Augen zu lassen.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen