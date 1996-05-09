Derrick
Folge 4: Mädchen im Mondlicht
58 Min.Folge vom 09.05.1996Ab 12
Der Barbesitzer Bossler ist ermordet worden. Oberinspektor Derrick findet heraus, daß er weder bei seinen Angestellten beliebt war, noch daß seine Frau seinen Tod bedauert. In ihrem Atelier entdeckt Derrick ein noch nicht vollendetes Ölgemälde mit dem Titel "Mädchen im Mondlicht". Dem darauf abgebildeten Mädchen ist Derrick am Tag zuvor begegnet. Er vermutet, daß sie ihm den Weg zum Mörder weisen könnte.
