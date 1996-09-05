Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 18Folge 8vom 05.09.1996
59 Min.Folge vom 05.09.1996Ab 12

"Immobilienhai" Armin Rohm ist in der Vergangenheit schon mehrfach wegen der rüden Vorgehensweise gegenüber seinen Wohnungsmietern und wegen zweier Mordanschläge, die auf ihn verübt wurden, in die Schlagzeilen geraten. Bei den Attentaten blieben die Täter unbekannt. Nun aber steht Rohm selbst unter Mordverdacht. Für das Verbrechen, das dem Makler zur Last gelegt wird, liegt Oberinspektor Derrick die Zeugenaussage der Klavierlehrerin Irmgard Trenk vor. Sie will beobachtet haben, wie dieser einen jungen Mann mit drei Pistolenschüssen getötet hat.

