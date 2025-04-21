Derrick
Folge 1: Ein Kongress in Berlin
75 Min.Ab 12
Ein nächtlicher Einbruch in den Laborräumen von Professor Braun-Gorres, bei dem der diensthabende Wachmann getötet wurde und eine wohlgehütete Forschungsarbeit entwendet wurde, gibt Oberinspektor Derrick einige Rätsel auf. Noch rätselhafter wird der Fall, als die wichtigen Unterlagen plötzlich wieder auftauchen. Dabei vermutet Derrick, daß einem Fachkongreß in Westberlin eine Schlüsselrolle in diesem Fall zukommt. Wie zur Bestätigung seiner Vermutung melden ihm die Berliner Kollegen einen Mord - begangen mit der gleichen Täterwaffe wie in München.
