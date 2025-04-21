Eine unheimlich starke PersönlichkeitJetzt kostenlos streamen
Derrick
Folge 15: Eine unheimlich starke Persönlichkeit
60 Min.Ab 12
Robert Renz wird um Mitternacht vor dem Appartementhaus seiner Geliebten erschossen. Alberta Renz, die von dem Verhältnis ihres Mannes wußte, und ihr Sohn gehören für Oberinspektor Derrick zum Kreis der Tatverdächtigen. Wieder einmal kein leichter Fall für den Oberinspektor Derrick.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick