Derrick
Folge 8: Ein Lied aus Theben
60 Min.Ab 12
Auf dem Hof ihres Hauses macht Frau Machnow eine schreckliche Entdeckung: Ihr Sohn Hans liegt tot neben seinem Auto! Eine klaffende Kopfwunde deutet darauf hin, daß er erschlagen wurde. Vor einer halben Stunde noch hatte er seine Freundin Inge nach Hause gebracht. Fassungslos erzählt Inge Bruckmann der Polizei, daß es zwischen ihrem Freund und Ulrich Hemp einen heftigen Streit gegeben hatte. Wutentbrannt sei Hemp daraufhin ihrem Wagen nachgefahren. Vermutlich habe er dann Hans zu Hause aufgelauert. Für Oberinspektor Derrick ist die Sachlage klar - er nimmt Ulrich Hemp in Untersuchungshaft.
