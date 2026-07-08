Desperate Housewives
Folge 19: Das Böse
42 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Gabrielle bietet Bob und Lee ihre Eizellen an, damit sie sich endlich ihren Kinderwunsch erfüllen können - Carlos ist entsetzt. Mikes Wagen wird gepfändet, aber er weigert sich, Susans Geld für die Raten anzunehmen. Andrew findet heraus, dass Sam gar keinen Abschluss gemacht hat; Sam entdeckt, dass Andrew Alkohol von Kunden gestohlen hat. Lynette hört ein Gespräch von Irina mit einem Russen mit und geht zur Einwanderungsbehörde, um Irinas Vergangenheit überprüfen zu lassen.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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