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Desperate Housewives

Geheimnisse

sixxStaffel 6Folge 21vom 09.07.2026
Geheimnisse

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Desperate Housewives

Folge 21: Geheimnisse

42 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12

Lynette erlebt mit, dass sich Eddie nicht beherrschen kann, wenn er wütend wird, und geht mit ihm zu einem Therapeuten. Der möchte aber auch gern Eddies Mutter dazuholen ... Bree entdeckt, dass Sam sie belogen hat, als sie seine Mutter kennenlernt. Als sie Sam daraufhin anspricht, lernt sie eine neue Seite an ihm kennen ... Gabrielle erfährt von Carlos' Geschäftsführer, dass er Mike 50.000 Dollar geliehen hat. Wenig später erzählt sie das der nichtsahnenden Susan ...

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