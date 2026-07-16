Die Entstehung eines MonstersJetzt kostenlos streamen
Desperate Housewives
Folge 20: Die Entstehung eines Monsters
42 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 16
Mary Alice erzählt die Lebensgeschichte von Eddie Orlofsky. Wie sein Vater die Familie verlassen hatte und seine Mutter Eddie die Schuld an ihrem verpfuschten Leben gab. Wie sie ihn allein und ohne Liebe aufwachsen ließ. Wie sie dem Alkohol verfiel und sich über Eddie und seine Annäherungsversuche an Mädchen lustig machte. Und so wurde aus einem unschuldigen liebenswerten kleinen Jungen ein psychisch gestörter Mann, der verzweifelt auf der Suche nach Liebe war ...
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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