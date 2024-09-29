Rätselhafte Tauchgänge in Niedersachsen: Deutschlands größte GeheimnisseJetzt kostenlos streamen
Deutschlands größte Geheimnisse
Folge 1: Rätselhafte Tauchgänge in Niedersachsen: Deutschlands größte Geheimnisse
87 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12
Warum muss ein Briefträger in Niedersachsen jede Woche ins kalte Wasser springen? Welcher traurige Rekord machte eine Katze zur Kultfigur unter Seefahrenden? Warum sollte man ein Denkmal in Brandenburg nie ohne Landkarte besuchen? Wieso geht es nicht nur in Bremen tierisch musikalisch zu. Die Show präsentiert 13 spektakuläre Orte, Rekorde und Geschichten. Zahlreiche Prominente rätseln mit, um hinter die Geheimnisse zu kommen.
