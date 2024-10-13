Das größte Fledermaus-Winterquartier und weitere krasse Geheimnisse DeutschlandsJetzt kostenlos streamen
Deutschlands größte Geheimnisse
Folge 3: Das größte Fledermaus-Winterquartier und weitere krasse Geheimnisse Deutschlands
88 Min.Folge vom 13.10.2024Ab 12
Warum stecken hinter den Karl May-Spielen nicht nur Blutsbrüder, sondern auch Blutsauger? Welches Geheimnis galaktischen Ausmaßes begannt mit einer weggeworfenen Kaffeekapsel? Was verbindet den bekanntesten Geheimagenten der Welt mit dem Ruhrgebiet? Welche innerdeutsche Grenze teilt das Land bis heute in Nord und Süd? Die Show präsentiert 13 spektakuläre Orte, Rekorde und Geschichten.
