Staffel 4Folge 82vom 12.05.2026
Mord über den WolkenJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 82: Mord über den Wolken
45 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6
Dr. Mark Sloan und Amanda fliegen zu einem Ärztekongress nach Zürich. Einige Stunden nach dem Start bekommen die Piloten und die Stewardess Deb plötzlich heftige Krämpfe. Sie fallen in Ohnmacht - ein Fall von Vergiftung. Der Jumbo ist führerlos. Ein Passagier bietet sich an, das Flugzeug zu fliegen. Mark findet heraus, dass es sich bei ihm um einen unehrenhaft entlassenen Militärpiloten handelt. Er will beweisen, dass er trotz allem ein ausgezeichneter Pilot ist ...
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./
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