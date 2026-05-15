Staffel 4Folge 85vom 15.05.2026
Mord unter KomödiantenJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 85: Mord unter Komödianten
45 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 6
Als der Komiker Harvey Huckaby ins Pantheon der Showgrößen aufgenommen wird, reagiert sein ehemaliger Partner Tim eifersüchtig. Er beschließt, Harvey zu ermorden, doch seine Attentate schlagen fehl. Bei einem weiteren Anschlag kommt Harveys Frau Susan ums Leben - sie war früher mit Tim verheiratet. Nur Dr. Mark Sloan glaubt Tim, dass er diesen Anschlag nicht verübt hat ...
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 4: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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