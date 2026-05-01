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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 84vom 13.05.2026
Im Visier der Mörder

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Diagnose: Mord

Folge 84: Im Visier der Mörder

46 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 6

Sam Rosser, ein Verbrecher, den Dr. Sloan hinter Gitter gebracht hat, ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Bei seiner Verurteilung hatte Rosser Rache geschworen. Steve befürchtet das Schlimmste, doch Dr. Sloan nimmt die Drohungen nicht ernst. Als es zu Anschlägen auf ihn kommt, stellt Steve seinen Vater unter Polizeischutz. Dann explodiert auch noch Dr. Sloans Wagen ...

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