Die Abrechnung: Der Promi-Showdown
Folge 4: Freunde bis zum nächsten Streit
27.11.2025
Umut kocht vor Wut, denn er fühlt sich nicht nur von Sam und Kate extrem getriggert, sondern auch das Verhalten seines Teampartners Stephan bringt ihn auf die Palme. Matthias und Maurice sollen hingegen in der "Friendzone" einen Schritt aufeinander zugehen und Ronald überrascht Sara mit einer liebevollen Geste.
