Staffel 1Folge 2
Joey und Tommy / Das FußballmatchJetzt kostenlos streamen
Die Glücksbärchis
Folge 2: Joey und Tommy / Das Fußballmatch
23 Min.Ab 6
Joey leidet unter seiner neuen Zahnspange. Als sich Tommy dann auch noch über ihn lustig macht, läuft Joey verzweifelt davon. Wie gut das es die Glücksbärchis gibt. Natürlich sind sie gleich zur Stelle und bringen alles wieder ins Lot. / Carl ist sehr schüchtern und häufig verunsichert. Gerne würde er mit den anderen Jungen Fußball spielen, doch er traut sich einfach nicht. Mit Hilfe der Glücksbärchis gelingt es Carl schließlich Schritt für Schritt ein gesundes Selbstvertrauen zu entwickeln und mutiger zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick