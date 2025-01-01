Staffel 1Folge 7
Die Glücksbärchis
Folge 7: Bürgermeister für einen Tag / Wo sind die Sterne
23 Min.Ab 6
Kaltherz sieht seine Chance gekommen: Er will "Bürgermeister für einen Tag" werden. An der Wahl in Abbotsville können jedoch nur Kinder teilnehmen. Also verkleidet sich Kaltherz als Kind und manipuliert die Stimmenauszählung. Prompt siegt er. Seine erste "Amtshandlung": er macht böse Kinder noch böser. / Wo sind plötzlich die Sterne am Himmel geblieben? David stellt fest, dass immer mehr verschwunden sind. Schuld ist der Himmelsgeiger Strados Nafarius, der normalerweise in einer dunklen Ecke des Himmels spielt. Doch jetzt auf einmal ist es ihm zu duster und er klaut sich Sterne, damit er besser gucken kann.
